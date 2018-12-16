Президент: украинских заложников не удается освободить из-за нежелания Путина

Президент напомнил, что уже год не удается освободить ни одного из удерживаемых боевиками украинца или политзаключенного.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не удается освободить украинских заложников из-за нежелания президента РФ Владимира Путина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

"Препятствование, что мы уже год не можем освободить ни одного из украинских заложников, политзаключенных... состоит не в том, что президент РФ общается или не общается с Порошенко, а заключается в том, что он не желает их освобождать", - сказал Порошенко.

Президент также напомнил, что после акта агрессии РФ в Керченском проливе он пытался связаться с Путиным.

"Он отказался от общения не потому что, как он объясняет, это связано с избирательным процессом в Украине, он отказался, так как ему нечего сказать", - отметил Порошенко.

Глава государства напомнил, что лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе фактически представлял Путина.

"Давайте говорить, мы все всё понимаем: де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина", - сказал Порошенко.

При этом, по словам президента, насколько ему известно, Медведчук с весны этого года не участвует в заседаниях Трехсторонней группы в Минске.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданский.