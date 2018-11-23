"Готов встречаться хоть с чертом": у Порошенко подтверждают встречи с Медведчуком

В АП сообщили, что Порошенко провел несколько встреч с Медведчуком, на которых обсудил вопросы освобождения украинских политзаключенных Кремля.

В пресс-службе Администрации президента подтвердили его встречи с лидером «Украинского выбора» Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в официальном ответе Администрации журналистам программы "Схемы", который представитель АП передал УНИАН.

«Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнес со спецпредставителем СБУ по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком. Обвинение по этому поводу считаем недостойным Вашей программы", - говорится в тексте ответа.

В то же время в АП сообщили, что Порошенко провел несколько встреч с Медведчуком, на которых обсудил вопросы освобождения украинских политзаключенных Кремля.

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"Президент Порошенко не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука. Но президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников", - заявили в Администрации президента.

Напомним, ранее журналисты программы «Схемы» сняли приезд кортежа лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука непосредственно домой к президенту Петру Порошенко.

Кортеж Медведчука доехал домой к Порошенко и припарковался возле гостевых ворот. Через несколько часов авто сопровождения Медведчука покинуло дом президента, но не через гостевые, а дополнительные ворота.

В пресс-службе Администрации Президента настаивают: Порошенко с Медведчуком встречаются только по поводу освобождения пленных.

Однако согласно расследованию программы "Гроші", у Медведчука и Порошенко есть общий бизнес по сжиженному газу, то есть они являются бизнес-партнерами. Журналисты отмечают, что доступ к финансовым ресурсам Медведчуку обеспечивает Порошенко. При этом Медведчук строит нефтяную империю под брендом Glusco, где на заправках торгуют топливом из РФ и "ЛДНР".