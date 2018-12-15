Митрополит Епифаний победил после того, как другой митрополит снял кандидатуру - СМИ

По данным УП, после первого тура голосования поддержку почти поровну поделили между собой митрополиты Михаил, Симеон и Епифаний.

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний победил во втором туре тайного голосования на должность предстоятеля Православной церкви Украины после того, как свою кандидатуру снял митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Как отмечается, во время собора УПЦ Киевского патриархата 13 декабря предстоятель УПЦ КП Филарет надеялся единогласно утвердить Епифания единым кандидатом. Но даже при открытом голосования 12 из около 40 членов собора поддержали митрополита Луцкого Михаила.

Еще одним кандидатом на место предстоятеля был представитель УПЦ Московского патриархата митрополит Винницкий Симеон.

По данным УП, после первого тура голосования поддержку почти поровну поделили между собой митрополиты Михаил, Симеон и Епифаний.

"И здесь позиция группы Филарета стала ключевой. Как рассказал УП один из присутствующих на Соборе, волынского владыку "уговорили" снять свою кандидатуру. Поддерживать же выходца из Московского патриархата архиереи КП не имели ни малейшего намерения. Епифаний победил с отрывом в почти 20 голосов", - говорится в публикации.

Как сообщалось, в субботу объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.