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Архиепископ УПЦ КП рассказал, как проходило голосование за главу новой церкви в Украине

19:18, 15 декабря 2018
Политика
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По словам архиепископа, устав новой церкви будет приниматься на следующем поместном соборе позже / фото УНИАН

Во втором туре голос могли отдать лишь епископы. Об этом рассказал архиепископ Дрогобычский УПЦ (КП) Яков, передает "Главком".

"Во втором туре митрополит Епифаний победил Симеона с преимуществом в примерно 20 голосов", - отметил он.

Архиепископ также рассказал, что митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

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По словам архиепископа, устав новой церкви будет приниматься на следующем поместном соборе позже, скоро же будут проходить консультации.

"Украинская православная церковь пока что будет руководствоваться проектом устава Константинополя", - уточнил архиепископ Дрогобычский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

По информации пресс-секретаря УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.

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Теги: #УПЦ КП#томос