Архиепископ УПЦ КП рассказал, как проходило голосование за главу новой церкви в Украине

Архиепископ рассказал, что митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

В первом туре голосовали все присутствующие священнослужители, независимо от сана.

Во втором туре голос могли отдать лишь епископы. Об этом рассказал архиепископ Дрогобычский УПЦ (КП) Яков, передает "Главком".

"Во втором туре митрополит Епифаний победил Симеона с преимуществом в примерно 20 голосов", - отметил он.

Архиепископ также рассказал, что митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

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По словам архиепископа, устав новой церкви будет приниматься на следующем поместном соборе позже, скоро же будут проходить консультации.

"Украинская православная церковь пока что будет руководствоваться проектом устава Константинополя", - уточнил архиепископ Дрогобычский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

По информации пресс-секретаря УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.