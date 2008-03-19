Колесников: Партия регионов сделала самый большой вклад в независимость Украины

Депутат Верховной Рады Борис Колесников (фракция Партии регионов) считает абсурдной инициативу Львовского областного совета о запрете ПР .

Об этом он сказал в эфире телекомпании «5 канал».

«Запретить Партию регионов – это все равно, что запретить восход солнца», – сказал он.

Парламентарий считает несправедливыми обвинения Львовского облсовета в том, что деятельность ПР направлена на ликвидацию независимости.

«Партия регионов сделала самый большой вклад в независимость Украины путем обеспечения экономической независимости», – сказал он.

Как сообщалось, 18 марта Львовский облсовет обратился к Президенту Виктору Ющенко с просьбой инициировать обращение в суд с требованием запретить деятельность Коммунистической партии и Партии регионов.

Обком со ссылкой на Украинские новости