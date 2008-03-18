Львовский облсовет требует от Ющенко запретить Компартию и Партию регионов

Сегодня 64 депутата Львовского областного совета проголосовали за обращение к Президенту Украины Викторe ЮЩЕНКО, в котором требуют запретить деятельность "антигосударственных общественных объединений в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, к числу "антигосударственных" львовские депутаты относят также Партию регионов и Коммунистическую партию Украины.

"Уважаемый господин Президент! Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции Украины. Требуем, руководствуясь статьей 37 Конституции Украины, инициировать обращение в суд с требованием запретить деятельность политических партий и общественных организаций, в частности, Партии регионов и КПУ, действия которых направлены на ликвидацию независимости, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на разжигание межэтнической вражды, посягательство на права и свободу человека", - говорится в обращении депутатов Львовского облсовета.