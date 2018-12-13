Посол Израиля шокирован чествованием Бандеры на Львовщине

По его словам, украинские националисты причастны к преступлениям против евреев.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион резко отреагировал на решение Львовского областного совета провозгласить 2019 год годом одного из лидеров украинского националистического движения ХХ века Степана Бандеры.

Читайте такжеКлимкин о надругательстве над могилой Бандеры: украинский дух до сих пор не дает России покоя

Соответствующее заявление Лиона обнародовано в Facebook Посольства Израиля в Украине. По словам дипломата, украинские националисты причастны к антисемитским преступлениям.

"Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 год - годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией», - отмечается в заявлении.

Посол подчеркнул, что «Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей».