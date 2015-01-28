Украинские каналы в Крыму планируют транслировать через польские передатчики

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Украины по телерадиовещанию, пишет Крым.Реалии.

«Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения готов начать в Чаплинке Херсонской области монтаж полученного из Польши телевизионного передатчика мощностью 5 кВт и осуществить закупку антенно-фидерной системы. Работа передатчика, в частности, обеспечит значительное увеличение покрытия телевещанием северной части территории Крыма», – говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте такжеПротив руководства луганского филиала КРРТ возбудили дело за трансляцию российских телеканалов

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года украинские каналы исчезли из аналогового вещания в Крыму.

В декабре народные депутаты Мустафа Джемилев и Антон Геращенко заявили, что в Украине может появится спутниковый телеканал, который будет создан специально для жителей аннексированного Крыма, чтобы бороться с российской пропагандой.