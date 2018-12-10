Адвокат пообещал на днях раскрыть подробности дела украинских пленных моряков

По словам Николая Полозова, пресс-конференция, на которой будет раскрыта стратегия защиты, состоится на днях в Киеве.

Вскоре станет известна стратегия в деле украинских моряков.

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Об этом в эфире "Прямого" рассказал адвокат Николай Полозов.

"Что касается стратегии в этом деле, я скажу так. У нас на следующей неделе, скорее всего, в начале недели – об этом точно станет известно завтра - состоится пресс-конференция, посвященная и команде адвокатов, и линии защиты, с участием кого-то из адвокатов, с участием омбудсмена Денисовой, представителей ряда государственных органов Украины, где мы подробно обо всем расскажем. Поэтому, если я прямо сейчас скажу, то на пресс-конференцию никто не придет", - сообщил он.

По словам Полозова, эта пресс-конференция состоится в Киеве.