Пленных украинских моряков готовы защищать более 80 адвокатов – Полозов

Николай Полозов отметил, что получил более 80 заявок от разных адвокатов из различных регионов.

Украинских военнопленных моряков готовы защищать более 80 адвокатов.

Об этом в эфире "Прямого" сообщил адвокат Николай Полозов.

Читайте такжеЗахваченным Россией украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения – адвокат

"Что касается адвокатов. Мною было объявлено, что, в принципе, все адвокаты, кто хочет принять участие в защите украинских военнослужащих, сугубо добровольно, понимая всю, скажем так, токсичность украинской темы в России, понимая все последствия, готовы принять на себя защиту", - рассказал адвокат.

Полозов отметил, что получил более 80 заявок от разных адвокатов из разных регионов, которые посчитали, что они могут, готовы и хотят работать в этом деле.

"Окончательный выбор делал не я. Мной был сформирован этот список, был передан уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой. А далее межведомственная группа согласовывала и проверяла этих людей. В конце концов, был согласован определенный список. Их там больше чем моряков. Их не 24, а их там более 30 адвокатов. Но это сделано для того, чтобы у нас был резерв на случай, если произойдут какие-то неприятности, как, например, это случилось с адвокатом Курбединовым в Крыму, которого фактически российская власть арестовала", - добавил он.