В УПЦ КП сделали официальное заявление после резких слов Филарета об Объединительном соборе

Представитель Киевского патриархата выразил надежду, что стороны найдут общее виденье.

Киевский патриархат имеет свои предложения к регламенту Объединительного собора и процедуре избрания предстоятеля будущей церкви и будет их согласовывать с Вселенским патриархатом.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря.

"Наличие предложений со стороны Киевского патриархата к регламенту Собора или процедуре избрания предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано общее виденье", - заявил он.

По словам архиепископа, как участник будущего Объединительного собора УПЦ Киевского патриархата с очевидностью имеет право вносить свои предложения, аргументировать и поддерживать их.

"Учитывая активную роль, которую играет президент Украины в вопросе предоставления томоса, а также то, что фактически уже идет избирательная кампания, понятно, что некоторые оппоненты президента, по политическим мотивам, максимально заинтересованы в том, чтобы будоражить страсти и подчеркивать противоречия", - добавил он.

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Напомним, за пять дней до Объединительного собора патриарх Филарет заявил о несогласии с Константинополем. По его словам, архиереи не примут требований Вселенского патриархата по процедуре.

Крупнейших разногласий в видении собора между Киевом и Константинополем пока два. Первое - КП за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, тогда как в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и рядовых священников.

Второе - в УПЦ КП считают, что голосование на выборах главы церкви должно быть открытым. Константинополь за тайные выборы.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, которым Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.