Накануне Объединительного собора патриарх Филарет заявил о несогласии с Константинополем (видео)

Киевский патриарх Филарет заявил о собственном несогласии с Константинополем.

За пять дней до Объединительного собора патриарх Филарет заявил о несогласии с Константинополем.

По словам Филарета, его архиереи не примут требования Вселенского Патриархата относительно процедуры, говорится в сюжете ТСН.

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Крупнейших разногласий в видении собора между Киевом и Константинополем сейчас два. Первое - КП за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, тогда как в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и рядовых священников.

Второе - в Киеве считают, что голосование во время выборов главы церкви должно быть открытым. Константинополь за тайные выборы.

Напомним, Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.