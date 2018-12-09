Захваченным Россией украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения – адвокат

Адвокат одного из арестованных Николай Полозов предполагает, что такая опасность существует, и что все будет зависеть от «политической конъюнктуры и политической воли Кремля».

Захваченным ФСБ России в Черном море украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения, считает адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

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Об этом он сообщил Радио Свобода.

«Всем 24 морякам предъявлено одинаковое обвинение в нарушении ч. 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (Незаконное пересечение государственной границы России). Максимальная санкция по этой статье составляет 6 лет лишения свободы, но, учитывая опыт работы в других делах и в отношении других политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи», - предположил Полозов.

По его словам, это будет зависеть от «политической конъюнктуры и политической воли Кремля».

«Конечно, что такая опасность существует», – добавил адвокат.

Российские власти пока не комментировали это заявление Полозова.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».