Западные дипломаты получают информацию об Украине из Russia Today - Береза

Об этом рассказал украинский депутат Борислав Береза.

"Отсутствие четко сформулированной информационной политики наносит Украине непоправимый вред. И с этим мы сталкиваемся даже в ПАСЕ. Выясняется, что депутаты от западной Европы и часть восточноевропейских делегатов используют, как источник информации, Рашатудей. Делают они это лишь потому, что иного источника с таким объемом информации у них нет", - написал он в Facebook.

По его словам, часть делегатов, которые готовы были голосовать за возвращение рашистов в зал (делегации России в ПАСЕ, лишенной полномочий после оккупации Крыма - ред.), начали сомневаться в своей позиции только после того, как им продемонстрировали видео с издевательствами над украинскими "киборгами".

Читайте такжеНовый хит российского ТВ: на Донбассе из пенсионеров-"ДНРовцев" выбивают "дурь" в психбольницах"Но ознакомились они с этими роликами лишь потому, что мы им продемонстрировали их на наших планшетах и телефонах", - подчеркнул Береза.

Депутат напомнил, что Европа знает об Украине крайне мало, а большая часть информации подается кремлевскими каналами и исключительно в искаженном виде.

"А ведь, что может быть проще, чем сделать еженедельные рассылки видео и фотоподтверждений всем делегациям в ПАСЕ по интернету. И с помощью этого формировать их мнение и точку зрения. Но этим никто не занимается", - говорит Береза.

"Нам необходимо свой информационный канал на Западе. Не контрпопагандистский, а именно информационный. А через него мы сможем не только информировать европейцев, но и сможем поменять их представление о нас. Да, это недешевый проект, но это вопрос международной поддержки. Многие вещи понятные нам, абсолютно не известны европейцам. И это пора изменить", - считает он.