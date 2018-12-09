Порошенко попросил у Онуфрия посодействовать освобождению схваченных Россией моряков

Глава государства отметил, что не будет останавливаться перед любой возможностью вернуть украинских военных.

Президент Петр Порошенко обратился к главе Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия с просьбой связаться с Москвой и посодействовать освобождению схваченных Россией украинских пленных.

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«Вчера и позавчера я имел беседу с предстоятелем Украинской православной церкви московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков - ред.). Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее», - цитирует пресс-служба главы государства его слова в интервью телеканалу «Первый восточный».

Президент сообщил, что сразу же после получения информации об обстреле украинских кораблей запросил разговор с президентом РФ Владимиром Путиным «для того, чтобы получить объяснения действий российских Вооруженных Сил».

«Вы знаете, что Путин избегает разговора», - отметил Порошенко.

Напомним, 25 ноября при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, их перевезли в московских следственных изоляторов «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 ноября Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины в связи с агрессией России в Азовском море. 30 ноября Украина ограничила въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Этот запрет будет действовать на время военного положения, до 26 декабря.