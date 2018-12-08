Литва ввела санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе

20 гражданам России запретили въезд в страну.

Литва расширила список граждан России, которым запретили въезд в страну, в связи с российской агрессией в Керченском проливе.

Как сообщают дипломатические источники, в список внесли 20 человек, пишет 24 канал.

Ранее министерство иностранных дел Литвы официально обратилось в Департамент миграции с предложением внести в национальный список нежелательных лиц-граждан РФ, которые непосредственно принимали участие в захвате военных катеров Украины, а также представителей военного командования России.

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Литва стала первой страной-членом НАТО, которая решила ввести санкции в отношении России в связи с ее агрессией против Украины в Керченском проливе.

Напомним, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, их перевезли в московских следственных изоляторов «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 ноября Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины в связи с агрессией России в Азовском море.

30 ноября Украина ограничила въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Этот запрет будет действовать на время военного положения, до 26 декабря.