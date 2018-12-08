Варфоломею за решение предоставить автокефалию Украинской церкви угрожают из Москвы - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Константинопольский патриархат не признает никаких претензий Русской православной церкви на Украину.

Президент Петр Порошенко заявил, что Вселенскому патриарху Варфоломею угрожают, на него оказывается огромное давление из Москвы из-за решения предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

По словам Порошенко, переговоры со Вселенским патриархом о предоставлении автокефалии Украинской церкви начались несколько лет назад.

«Есть результат - Его Святейшество и Синод, прежде всего, подтвердили незаконность аннексии Киевской митрополии Москвой, проведенной еще в 17 веке, - это было незаконно и не канонически», - подчеркнул глава государства.

«Они (Вселенский патриархат - УНИАН), как и мы, не признают никаких претензий РПЦ на Украину. Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины принято, томос, грамота, которая это подтверждает, написан, Объединительный собор назначен, и сейчас колоссальная ответственность ложится на иерархов», - заявил президент.

Порошенко отметил, что как президент, так и государство в целом «свое дело сделали» в этом процессе.

Также, по словам президента, Вселенский патриарх Варфоломей сделал свое дело.

«Очень многие не верили, что он сдержит данное обещание», - отметил Порошенко.

Он добавил, что Варфоломей сделал даже больше чем мог, «учитывая огромное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы».

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны объявить о создании автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.