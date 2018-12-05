Порошенко назвал дату Объединительного собора украинских церквей (видео)

Участники объединительного собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной украинской церкви.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, который утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время форума местного самоуправления.

«Я рад обнародовать дату Объединительного собора, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор утвердит устав нашей новой церкви, изберет предстоятеля. Собор состоится 15 декабря 2018 года в соборе св. Софии", - сказал глава государства.

«Его Святейшество вселенский патриарх Варфоломей сообщил мне, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом историческом событии», - добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что участники объединительного собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной украинской церкви. Избранному предстоятелю будет вручен Томос об автокефалии.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Читайте такжеПарубий предложил передать Софийский собор новой поместной церкви для проведения служений

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.