Полторак объяснил, почему украинские моряки не стреляли в ответ во время атаки россиян

Министр обороны отметил, что только выдержка моряков спасла Украину от широкомасштабной агрессии России.

Выдержка украинских моряков, которых захватили силы Российской Федерации в акватории Керченского пролива, спасла Украину от полномасштабной военной агрессии России.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала Прямий.

"Если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, и было бы все по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию", - сказал Полторак.

Министр обороны отметил, что только выдержка моряков спасла Украину от широкомасштабной агрессии России.

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"Потому что из тех перехватов, которые мы видим, из переговоров, которые велись между кораблями ФСБ России и Черноморского флота и нашими моряками, где они оскорбляли, где они нагло себя вели, где они в конце концов применили оружие, – только выдержка спасла ситуацию от широкомасштабной агрессии", - рассказал Полторак.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".