Кремль может через российские учреждения влиять на Украину - дипломаты

Такое мнение высказали эксперты благотворительного фонда "Майдан иностранных дел". По их мнению, Москва может использовать российские учреждения и предприятия как для политического и экономического влияния, так и для получения необходимой информации, в том числе составляющей государственную тайну.

Читайте такжеПутин считает, что на Донбассе воюет не украинская армия, а "натовский легион"

Эксперты подчеркнули, что не исключено, что Россия будет пытаться влиять на сферу украинского экспорта вооружений, в том числе путем приобретения блокирующих пакетов акций соответствующих отечественных предприятий. "Очевидно, будут продолжаться попытки прямого вывоза на российскую (или белорусскую) территорию уникальных украинских предприятий, обладающих соответствующими технологиями", - говорится в сообщении фонда.

Таким образом, в свете необъявленной войны со стороны РФ, необходимо путем регуляции ограничить российское участие в капитале предприятий основных отраслей промышленности. Сегмент российских банков и страховых компаний на украинском рынке следует привести в соответствие с долей России во внешнеторговом балансе Украины, что на сегодня составляет около 20%, а в областях прямо или косвенно связанных с любыми аспектами национальной безопасности - запретить их участие вообще.