Внесение изменений в закон о люстрации поможет сохранить профессионалов - депутат

Об этом он сказал в эфире программы «Студия ТВі» в понедельник, 26 января, комментируя повестку дня внеочередной сессии Верховного Совета, назначенной на вторник.

«Внесение изменений в закон о люстрации предусматривает, что на представление председателя профильной спецслужбы или же министра люди, которые связаны с вопросами национальной безопасности и обороны, могут быть решением Президента выведены из-под действия закона о люстрации», - сообщил Сергей Высоцкий.

По словам депутата, во всех спецслужбах присутствует такое явление, когда есть очень ценные люди, которые занимали свои должности во времена Януковича и Кучмы на должностях уровня руководителей управлений. Среди таких кадров часто встречаются профессионалы очень высокого уровня.

«Согласно положениям закона о люстрации враги такого человека выдавливают его из профильной структуры, и человек, который может реально закрыть определенный сектор обороны, выпадает из системы. А на ключевые должности назначают менеджеров из коммерческих структур, которые вообще не понимают, что делать», - пояснил представитель «Народного фронта».