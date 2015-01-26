РФ предлагает обменять санкции в ПАСЕ на освобождение Савченко - СМИ

Об этом говорится в статье Сергея Сидоренко "Савченко в обмен на санкции - новое предложение российской власти".

"Предложения россиян сводятся к тому, что они выпускают на свободу Савченко (и, возможно, еще нескольких украинцев-заложников, удерживаемых в РФ) в обмен на полное восстановление России в правах в рамах ПАСЕ", - говорится в материале, пишет Украинская правда.

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При этом первый шаг, по предложению россиян, должна сделать украинская сторона.

Пока украинские депутаты ответили россиянам отказом. Между тем шанс того, что РФ добьется успеха и большинством голосов снимет с себя санкции, при новой позиции РФ существенно вырос.