РФ предлагает обменять санкции в ПАСЕ на освобождение Савченко - СМИ
20:59, 26 января 2015Политика
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Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на неформальных консультациях в Страсбурге выдвинула условие освобождения из-под стражи народного депутата Надежды Савченко.
REUTERS
Об этом говорится в статье Сергея Сидоренко "Савченко в обмен на санкции - новое предложение российской власти".
"Предложения россиян сводятся к тому, что они выпускают на свободу Савченко (и, возможно, еще нескольких украинцев-заложников, удерживаемых в РФ) в обмен на полное восстановление России в правах в рамах ПАСЕ", - говорится в материале, пишет Украинская правда.
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При этом первый шаг, по предложению россиян, должна сделать украинская сторона.
Пока украинские депутаты ответили россиянам отказом. Между тем шанс того, что РФ добьется успеха и большинством голосов снимет с себя санкции, при новой позиции РФ существенно вырос.
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