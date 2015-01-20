Савченко разрешили встретиться с сестрой

Об этом она сообщила по телефону из Москвы, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Разрешение Следственного комитета на встречу с Надеждой было готово еще вчера. Однако сегодня следователи пытались незаконно получить от меня показания и тянули время», - заявила Вера Савченко.

По ее словам, следователи даже не допустили в помещение Следственного комитет РФ адвоката Надежды Савченко - Илью Новикова.

«Я настаивала на присутствии адвоката, и расцениваю попытки СК осуществить допрос без его участия, как нарушение моих прав», - заявила Вера Савченко.

Как она сообщила, разговор со следователями продолжалась более полутора часов. Вера Савченко отказалась отвечать на все вопросы, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя и родного лица.

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Ожидается, что вскоре Вера Савченко встретится с Надеждой в СИЗО г. Москва.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, делегация от партии «Батькивщина» вместе с Верой Савченко прибыла в Москву, чтобы встретиться с Надеждой Савченко, которая голодает уже 39-й день.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 г. Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчица содержится в московском СИЗО.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи содействовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.