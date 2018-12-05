Скандальный законопроект об адвокатуре делает невозможным противостояние произволу в судах - адвокат

Также адвокат Евгений Солодко считает, что интересы адвокатского сообщества должны представлять признанные мэтры адвокатской профессии.

Адвокат Евгений Солодко считает, что президентский законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" лишает адвокатов права противостоять судейскому произволу.

Об этом он сказал в комментарии Украинским Новостям.

Солодко отметил, что в президентском законопроекте об адвокатуре его беспокоит не столько адвокатское самоуправление как то, что его как защитника лишают возможности противостоять судейскому произволу.

"Меня больше беспокоит то, что меня как защитника лишают даже тех прав, которые я имею сейчас и хоть как то могу противостоять тому судейскому беспределу, который мы сейчас наблюдаем, в частности в деле Ефремова", - подчеркнул он.

Также он считает, что интересы адвокатского сообщества должны представлять признанные мэтры адвокатской профессии, уважаемые люди с безупречной профессиональной репутацией.

"Адвокатское самоуправление вещь достаточно деликатная, потому что адвокаты - очень свободолюбивые люди. С 1922 года адвокатура была самоуправляемой организацией. Поэтому говорить об управлении мне представляется не совсем правильным. Правильнее было бы говорить о представительстве интересов адвокатского сообщества. И мое мнение, что такое представительство могут обеспечить только признанные мэтры нашей профессии, уважаемые люди, которым мы все знаем, у которых безупречная профессиональная репутация. Безусловно существуют какие-то административные моменты, которыми нужно заниматься. Этим может заниматься, условно, административный офис вот таких вот представителей", - считает он.

Напомним, 10 депутатов Верховной Рады обратились к главе парламента Андрею Парубию с просьбой не включать в повестку дня парламента законопроект №9055 об адвокатуре и адвокатской деятельности, автором которого является Президент Петр Порошенко, из-за того, что он содержит множество коррупционных рисков.

Президентский проект закона об адвокатуре со скрипом протянули через комитет Князевича.