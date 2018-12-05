США и Европа могут усилить санкции против России из-за захвата украинских моряков - Волкер

Он также выразил мнение, что РФ должна освободить захваченных украинских моряков и корабли в качестве жеста доброй воли перед праздниками.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и Европа могут ужесточить санкции против РФ или ввести новые из-за захвата украинских моряков и кораблей.

"Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или усилении существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим", - отметил Волкер, пишет "Голос Америки".

Он также высказал мнение, что РФ должна освободить захваченных украинских моряков и корабли в качестве жеста доброй воли перед праздниками.

"Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Россияне прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - заявил дипломат.

Кроме этого, спецпредставитель США подчеркнул, что сохранение внимания на судьбах украинских моряков должно способствовать их освобождению.

Ранее в ЕС подтвердили, что обсуждают возможность введения новых санкций против России в связи с эскалацией ситуации в Азовском море.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".