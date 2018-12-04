''Опыт был'': мэр Львова признался, что курил марихуану (видео)

Вспоминая собственный опыт, он выразил уверенность в том, что сейчас украинское общество не согласится на легализацию каннабиса или проституции.

Мэр Львова Андрей Садовый признался, что в молодости пробовал курить каннабис. Вместе с тем, он отметил, что не считает легализацию мариуханы в Украине сейчас своевременной.

Своими размышлениями по этому поводу политик поделился в интервью блогеру и бизнесмену Андрею Онистрату в его программе "Бегущий банкир".

"Опыт такой был, когда мне было более двадцати лет. Но больше не хочу", — рассказал Садовый.

Вспоминая собственный опыт, он выразил уверенность в том, что сейчас украинское общество не согласится на легализацию каннабиса или проституции.

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"Каждое общество должно обладать готовностью к тем или иным вещам. Вот я не уверен, что наше общество сейчас готово к этому. Дискуссия наверняка нужна. И если будет дискуссия, то мы увидим различные позиции и выйдем на какое-то приемлемое мнение. Но сейчас однозначно иметь твердую позицию — это будет нечестно, это будет популизм", — заявил мэр Львова.

Вместе с тем, он признал, что это те явления и профессии, которые которые всегда были, всегда есть и всегда будут.

"Поэтому государство здесь должно выстроить свою формулу. Вы заставили меня задуматься. Надо готовить общество. Когда идет просветительская деятельность, когда показывают все плюсы и минусы, тогда люди сознательно принимают решение", — подытожил Садовый.