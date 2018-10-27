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В центре Киева проходит "Конопляный марш" (фото, видео)

14:16, 27 октября 2018
Общество
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В Киеве проходит Конопляный марш свободы / фото АСПИ

Об этом сообщает АСПИ с места происшествия

Десятки участников акции, которые пришли в центр Киева, борются за легализацию каннабиса в медицинских целях. Активисты просят украинскую власть начать медицинское исследование конопли и декриминализировать правонарушения.

Люди вышли с плакатами "Запрет каннабиса - преступление против свободы", "Мы нуждаемся в марихуане"

Люди вышли на улицу с плакатами / фото АСПИ

Участники марша хотят донести всем, что марихуана необходима для людей, которые имеют онкологические заболевания, эпилепсию, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера. Они убеждены, что каннабис помогает снять боль и расслабиться.

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Также среди требований - полная реорганизация органов по контролю и борьбе с наркотиками.

Акция проходит мирно, однако в Мариинском парке защищать правопорядок готовы несколько сотен полицейских.

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Теги: #канабис#акция в Киеве#легализация марихуаны