В центре Киева проходит "Конопляный марш" (фото, видео)

Украинцы требуют свободный доступ к лечению каннабисом.

В Киеве под стенами здания Кабинета министров Украины собрались люди на "Конопляный марш свободы".

Об этом сообщает АСПИ с места происшествия

Десятки участников акции, которые пришли в центр Киева, борются за легализацию каннабиса в медицинских целях. Активисты просят украинскую власть начать медицинское исследование конопли и декриминализировать правонарушения.

Люди вышли с плакатами "Запрет каннабиса - преступление против свободы", "Мы нуждаемся в марихуане"

Участники марша хотят донести всем, что марихуана необходима для людей, которые имеют онкологические заболевания, эпилепсию, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера. Они убеждены, что каннабис помогает снять боль и расслабиться.

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Также среди требований - полная реорганизация органов по контролю и борьбе с наркотиками.

Акция проходит мирно, однако в Мариинском парке защищать правопорядок готовы несколько сотен полицейских.