Генпрокуратура показала реконструкцию нападения на украинские суда в Керченском проливе (видео)

В реконструкции пошагово описываются события 25 ноября, которые завершились захватом трех судов ВМС Украины вместе с экипажами.

Генеральная прокуратура Украины обнародовала видео с реконструкцией нападения россиян на суда ВМС Украины в Керченском проливе.

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Соответствующее видео было обнародовано на Youtube-канале ГПУ.

В реконструкции пошагово описываются события 25 ноября, которые завершились захватом трех судов ВМС Украины вместе с экипажами. Приводятся документальные свидетельства незаконности действий российской стороны.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".