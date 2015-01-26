ЕС планирует втрое увеличить объемы гуманитарной помощи Украине

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Христос Стилянидис во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Стилянидиса, Европейский Союз осуждает атаки террористов против Украины и глубоко обеспокоен эскалацией военной напряженности на востоке Украины.

Гройсман, в свою очередь, выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи Украине, подчеркнув, что «это важный вопрос, и каждый шаг в этом направлении мы должны приветствовать».

При этом председатель ВР назвал главным заданием «остановить агрессора, который создает нам проблемы, и мы их решаем, в том числе с помощью Европейского Союза».

Читайте такжеУкраина ожидает крупный гуманитарный груз из ЕС - ЧалыйПо его убеждению, для преодоления военной агрессии и ее последствий важна консолидация усилий всех сторон.

Гройсман заявил о готовности Верховной Рады совместно с правительством совершенствовать отечественное законодательство, в частности в части возможности предоставления и получения Украиной международной помощи.

Стилянидис заверил, что Евросоюз готов оказывать помощь украинским гражданам на тех территориях, где она наиболее необходима.