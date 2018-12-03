Омбудсмен Денисова потеряла сознание в прямом эфире во время выступления Порошенко (видео)

Уполномоченная вернулась в студию через несколько минут.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова упала в обморок в прямом эфире во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Это произошло в эфире программы "Свободы слова" на телеканале ICTV, когда глава государства рассказывал о причинах захвата украинских кораблей Россией вблизи Керченского пролива, пишет ТСН.

Порошенко прервал свое выступление и подошел к Денисовой. После того, как ее вывели из студии, президент сказал, что омбудсмен работает по 20 часов в сутки ради освобождения пленных украинских моряков.

Читайте такжеРоссийский омбудсмен рассказала Денисовой о расселении украинских моряков в «Лефортово»

"Она мобилизует международную поддержку, мобилизует уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координацию делает адвокатов, привлекает адвокатов из состава крымских татар. Это очень нелегкий крест", - сказал Порошенко и призвал всех в зале поддержать омбудсмена аплодисментами.

Через несколько минут Людмила Денисова вернулась в студию и сказала, что с ней все в порядке.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".