СБУ провела восемь обысков в Житомирской и Овручской епархиях УПЦ МП

Служба безопасности Украины провела 8 обысков в Житомирской и Овручской епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области во исполнение поручения следственного управления ГУ Нацполиции Житомирской области проводят санкционированные следственные действия в Житомирской и Овручской епархиях УПЦ МП. В рамках начатого уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины и согласно постановлениям суда правоохранители провели восемь обысков в религиозных учреждениях, местах проживания отдельных представителей этих епархий и в киевском издательстве, которое производило печатную продукцию по заказу УПЦ МП", - говорится в сообщении.

Согласно ч. 1 ст. 161 УК, умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам, - наказываются штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, обыски проводились в храмах в Житомире, Овруче и Коростене, в частности, речь шла о Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ МП.

Напомним, 30 ноября правоохранители провели обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла в Бориспольском районе Киевской области. По словам представителя Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области Николай Жуковича, изъято все необходимое для дальнейших следственных действий в отношении владыки Павла.

Будет продолжено досудебное расследование уголовного производства, внесенного прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).