На украинских военных в "Лефортово" оказывают давление для получения признаний – адвокат

По мнению адвоката, ФСБ "будет делать все, чтобы такая ситуация длилась как можно дольше", чтобы попытаться получить от украинских военных признательные показания.

На захваченных ФСБ украинских военнослужащих, которые в настоящее время находятся в московском следственном изоляторе «Лефортово», оказывают психологическое давление с целью получения признательных показаний.

Такое мнение высказал российский адвокат Николай Полозов, комментируя препятствия, с которыми сталкиваются адвокаты украинских военных при попытке получить доступ к подзащитным, передает "Крым.Реалии".

Читайте такжеРФ препятствует: адвокат пленных моряков рассказал о ситуации в московском СИЗО

«Ситуация очень простая: на военнопленных оказывается психологическое давление, их пытаются дезориентировать, они полностью отрезаны от внешнего мира, они не знают, что происходит снаружи», – сказал Полозов.

По мнению адвоката, ФСБ «будет делать все, чтобы такая ситуация длилась как можно дольше», чтобы попытаться получить от украинских военных признательные показания.

Ранее сообщалось, что 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".