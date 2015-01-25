Военное положение ограничит права граждан и сделает невозможным развитие экономики государства - Бирюков

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень рассказал один из самых известных украинских волонтеров, советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"А что изменит официальное введение военного положения? У нас изменится отношение людей к тому, что происходит на Востоке Украины от того, что это лишь назовут военным положением? Не забывайте, что военное положение - это еще и ограничение свободы слова, ограничения права собраний, ограничение средств коммуникации, отключения интернета, возможность конфисковывать любое имущество в пользу армии, возможность принудительного труда на пользу армии. Когда доходит до этого момента, то, как правило, сторонники военного положения, резко замолкают. Потому что военное положение - это перевод рельсов всей экономики всей страны только на войну", - подчеркнул Бирюков.

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Советник президента также напомнил, что стране, которая официально находится в стадии войны, ни один международный донор не предоставит кредиты, которые сейчас так нужны Украине.

"Но мы должны еще упомянуть, что у нас в экономике сложная ситуация. Нам нужны, в том числе, и кредиты того же Международного валютного фонда. А вот странам, в которых объявлено военное положение, никто кредиты не дает. И что тогда будет?!", - сказал Бирюков.

В то же время Бирюков успокоил, что у террористов на Донбассе сейчас нет преимущества в живой силе, чтобы начать полномасштабное наступление на остальную часть Украины.

Только в течение января на Востоке уничтожили до тысячи боевиков и российских наемников.