В январе на Донбассе уничтожили до тысячи боевиков и российских наемников - советник президента

Возможность открытой атаки российских регулярных войск опроверг в прямом эфире программы ТСН.Тиждень один из самых известных украинских волонтеров, советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Нет (открытое наступление российских военных не возможно). За последние несколько дней используется цифра в 9 тысяч военнослужащих Российской Федерации (находящихся на Донбассе). По моему мнению, такая цифра не соответствует действительности. В начале января называли цифру в 7,5 тысячи. Потом плюс-минус зашло две тысячи. Но мы за январь уничтожили до тысячи человек. Поэтому здесь простая арифметика показывает, что нет такого преимущества с их стороны, чтобы они могли попытаться устроить полномасштабное наступление", - подчеркнул Бирюков.

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Советник президента говорит, что боевики хотят пока захватить все территории Луганской и Донецкой областей.