Бирюков рассказал, какие территории Украины боевики хотят захватить

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень рассказал один из самых известных украинских волонтеров, советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Они планировали наступление на 16-17 января. Это не полномасштабное наступление, как многие его видят и представляют себе - скажем, танковые колонны в Киев, бомбардировки Львова. Их желание - закрепить "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей. А потом - поставить нас перед фактом, что мы должны признать эти территории, как территорию замороженного конфликта, начать их восстанавливать за счет нашего бюджета, кормить их за счет нашего бюджета. Но мы на это не идем", - подчеркнул Бирюков.

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У террористов нет преимущества в живой силе, чтобы начать полномасштабное наступление на остальные части Украины, подчеркнул советник президента.

Только в течение января на Донбассе уничтожили до тысячи боевиков и российских наемников.