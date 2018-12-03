Среди задержанных с оружием в Грузии украинцев был нардеп Семенченко - Кива

Депутата вероятно задержали вместе с группой вооруженных украинцев в Тбилиси.

В Грузии был задержан народный депутат Украины от Объединения "Самопомич" и экс-руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Об этом 2 декабря сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива.

По его словам, Семенченко избежал ареста благодаря своему дипломатическому паспорту и вылетел из Грузии в неизвестном направлении.

О задержании Семенченко в Грузии со ссылкой на свои источники также сообщили советник президента Украины Юрий Бирюков и журналист Андрей Дзиндзя.

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По словам последнего, нардеп был среди группы задержанных в Тбилиси украинцев, у которых обнаружили оружие. Дзиндзя отметил, что Семенченко и его сообщников задержали после попытки покупки ими оружия, но депутат избежал ареста ввиду наличия у него дипломатического паспорта.

Бирюков отметил, что завтра Министерство иностранных дел Грузии будет высказывать претензии Украине, поскольку Семенченко находился на территории этой страны как официальный представитель украинской власти.

Семенченко и "Самопомощь" пока никак не прокомментировали эту информацию.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 ноября, в Тбилиси в гостинице "Альянс" задержали 5 граждан Украины, в том числе бывшего военнослужащего Грузии Луку Чхетия, воевавшего на востоке Украины. До этого он дважды побывал в Афганистане с миротворческой миссией. Его семья говорит, что Чхетия приехал, чтобы в воскресенье присутствовать на акции объединенной оппозиции. Его задержание они связывают с политической расправой.

Между тем заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в микроблоге Twitter сообщил, что консул проверяет информацию о задержании в Грузии граждан Украины.