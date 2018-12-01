Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Крым под российской оккупацией не имеет будущего.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что тысячи крымчан начнут оказывать сопротивление российской оккупации полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал в Киеве на торжественной церемонии вручения почетной награды МИД Польши "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humane) семье незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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"Россия надеялась, что после того, как голодовка прекратится, эмоциональная волна в мире как-то утихнет, спадет, будет незаметной, кто-то перестанет повторять имя Олега Сенцова", - отметил Климкин.

Он подчеркнул, что премию "За человеческое достоинство" получил особенный человек, это "премия героя".

"Поскольку то, что он сделал, когда оказывал сопротивление оккупации, этого Россия не ожидала. Но еще меньше, я думаю, она ожидала то сопротивление, которое он оказывает сейчас", - отметил Климкин.

"Я уверен, что придет время, когда тысячи тех, кто сейчас страдает от оккупации в Крыму, также начнут оказывать такое сопротивление. Поскольку под оккупацией Крым идет в никуда. Он идет в никуда для всех - для украинцев, для крымских татар, для тех , кто говорит по-русски, просто в никуда", - подчеркнул министр.

По его словам, у жителей Крыма оккупанты «забирают все».

«Возможность влиять на происходящее в Крыму. Пытаются вытеснять путем массового переселения с Кавказа и Волги. Психологически оказывать давление на каждого. Это гораздо худший режим, чем в самой России. Поэтому мы должны помочь всем тем, кто страдает от оккупации», - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 1 декабря, министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович торжественно вручил сестре незаконно осужденного в России украинского режиссера Сенцова Натал ии Каплан награду польского внешнеполитического ведомства "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humane).

Министр отметил, что этой наградой Польша выражает поддержку Сенцову, который в глазах всего международного сообщества является символом вечной борьбы за права человека.