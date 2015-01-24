Обнародован список погибших и раненых из-за обстрела боевиками Мариуполя

Сегодня утром во время артобстрела микрорайона «Восточный» в Орджоникидзевском районе Мариуполя погибли 29 мирных жителей. Еще 93 человека получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУМВД Украины в Донецкой области.

На сайте приводится полный список пострадавших. Списки будут постоянно обновляться и корректироваться.

Погибшие:

1. Миколайчук Дмитро Васильович, 03.06.1993 року народження, зареєстрований: Хмельницька обл., Винковський р-н, с. Палачинці (військовослужбовець).

2. Невідома жінка віком 25-30 років;

3. Невідома жінка, знайдена біля буд. № 185 по вул. Олімпійській м. Маріуполя;

4. Невідомий чоловік, знайдений біля ринку «Київський» у м. Маріуполь;

5. Німенко Лілія Миколаївна, 20.09.1953 р.н., зареєстрована: м. Маріуполь, вул. Київська, знайдена біля ринку «Київський»;

6. Невідома жінка віком 50-55 років, знайдена біля ринку «Київський»;

7. Єфимов Юрій Стефанович, 11.07.1950 року народження, зареєстрований: м. Маріуполь, вул. Київська, знайдений біля буд. 48 по вул. Київський;

8. Попова Лариса Олександрівна, 08.11.1948 року народження, знайдена біля буд. 64 по вул. Київський м. Маріуполь;

9. Будник Валерій Валентинович, 16.11.1969 року народження, зареєстрований: м. Маріуполь, вул. Київська, знайдений по вул. Київський;

10. Невідома дівчина віком приблизно 20 років, знайдена по вул. Київській;

11. Демченко Олександр Миколайович, 25.08.1956 року народження, знайдений біля будинку № 68 по вул. Київський;

12. Бобиньов Микола Анатолійович, знайдений за місцем мешкання за адресою: м. Маріуполь, вул. Звездная;

13. Бобиньова Любов Петрівна, знайдена за місцем мешкання за адресою: м. Маріуполь, вул. Звездная;

14. Кашина Марина Миколаївна, знайдена за місцем мешкання за адресою: м. Маріуполь, вул. Звездная;

15. Кашин Станіслав – хлопчик віком приблизно 4-5 років, знайдений за місцем мешкання за адресою: м. Маріуполь, вул. Звездная;

16. Борисов Сергій Леонідович, 54 роки, зареєстрований та мешкає: м. Маріуполь, вул. Кузбаська, знайдений за місцем мешкання;

17. Абдурашитова Ольга Вікторівна, 27.10.1977 року народження, мешкає: м. Маріуполь, вул. Олімпійська, знайдена по вул. Київський біля ринку «Київський»;

18. Вербицька Любов Наумівна, 27.12.1944 року народження, мешкає: м. Маріуполь, вул. Київська, знайдена в під’їзді будинку по вул. Київській;

19. Бушньова Любов Степанівна - пенсіонерка, мешкає за адресою: м. Маріуполь, вул. Київська, знайдена за місцем мешкання;

20. Невстановлений чоловік знайдений біля будинку № 3 по вул. Київській;

21. Чумак Ліна Георгіївна, 28.03.1989 року народження, мешкає: вул.Київська, знайдена біля торгового кіоску по вул. Станіславській;

22. Анікєєнко Галина Володимирівна, 18.11.1965 року народження, мешкає за адресою: м. Маріуполь, вул. Олімпійська, знайдена по вул. Полєтаєва, біля будинку № 109;

23. Невстановлена жінка (приблизно 40 років) знайдена в торговому кіоску біля магазину «Сільпо» по вул. 9-го травня.

24. Абдурахманова Ольга Викторовна, 27.10.1987 р.н.., вул. Олімпійська

25. Луценко Олена Петрівна, 1981 р.н., вул. Київська

26. Єфремов Станислав Олегович, 19.05.1976 р.н., вул. Маршрутна

27. Евгелевская Валентина Васильевна, 1967 р.н., вул. Пейзажна

28. Бондаренко Марія, близько 20 років

29. Макаров Андрій Андрійович

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Раненые:

Горбольница №1

1. Баранюк Николай Валерьевич, 02.04.1988 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

2. Игнатенко Наталья Викторовна, 49 лет, Мариуполь, ул. Киевская

3. Скуренко Алексей Анатольевич, 30 лет, Мариуполь, ул. Киевская

4. Котик Ольга Николаевна, 39 лет, пер. Ровенский

5. Драный Иван Иванович, 04.10.1972 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

6. Мотыга Зинаида Егоровна, 82 года, Мариуполь, ул. Олимпийская

7. Демьяненко Андрей Евгентевич, 48 лет, ул. Жукова

8. Леонов Василий Павлович, 20.01.1936 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

9. Литвин Андрей Валерьевич, 10.01.1986 г.р., ул. Жукова

10. Довгалит Ростислав Сергеевич, 39 лет, Мариуполь, ул. Олимпийская

11. Довголит Татьяна Григорьевна, 24.06.1947 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

12. Журавель Екатерина Митрофановна, 71 год, Мариуполь, ул. Киевская

13. Сожит Александр Агдионович, 73 года, Мариуполь, ул. Киевская

14. Никитина Раиса Григорьевна, 75 лет, Мариуполь, пер. Рижский

15. Сморода Сергей Иванович, 10.02.1961 г.р., ул. Жукова

16. Василенко Валентина Семеновна, 1948 г.р., ул. Ландшафтная

17. Буклачев Василий Андреевич, 23.03.1989 г.р., пер. Косаткина

18. Буклачева Светлана Ивановна, 48 лет, пер. Косаткина

19. Антоненко Елена Алексеевна, 02.12.1955 г.р. Мариуполь, ул. Киевская

20. Голинко Наталья Владимировна, 18.09.1982 г.р., прописана Новоазовский район пос. Саханка ул. Ленина, проживает г. Мариуполь ул. Киевская

21. Собатель Людмила Владимировна, 31.12.1961 г.р., Мариуполь, ул. Жукова

22. Четыркина Валентина Николаевна, 87 лет, Мариуполь, ул. Станиславского

23. Кульбака Валентина Ивановна, 20.06.1960 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

24. Николаенко Елизаветта Александровна, 27.07.1999 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

25. Максимкина Татьяна Ивановна, 27.10.1988 г.р., Мариуполь, ул. Таганрогская

26. Поторак Антонина Викторовна, 13.06.1958 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

Горбольница №2

27. Платонова Лидия Александровна, 20.09.1991 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

28. Лелекина Раиса Антоновна, 17.04.1941 г.р. Мариуполь, ул. 9 мая

29. Николаева Наталья Михайловна, 12.09.1961 г.р., Мариуполь, ул. Жукова

30. Иващенко Валентина Сергеевна, 18.02.1942 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

31. Донцов Сергей Павлович, 18.09.1970 г.р., Мариуполь, пер. Рижский

32. Миски оглу Олег Федорович, 19.01.1962 г.р., Мариуполь, ул. Азовстальская

33. Кочегарова Татьяна Васильевна, 12.11.1948 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

34. Кирюта Владимир Григорьевич, 30.11.1947 г.р., Мариуполь, ул. Маршрутная-Сычева

Горбольница №3

35. Мищенко Кирилл Вадимович, 25.07.2004, Мариуполь, ул. Жукова

36. Базалева Дарья Игоревна, 17.09.2003 г.р., Мариуполь, ул. Жукова

37. Демченко Мария Дмитриевна, 03.04.2011 г.р., Мариуполь, ул. 9 мая

38. Абдурахманова Милана, 13.01.2012 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

Горбольница №4

39. Богданова Альбина Сергеевна, 04.03.1993 г.р., Мариуполь, ул. 9 мая

40. Щуренко Ирина Валерьевна, 20.12.1984 г.р., Мариуполь, ул. 9 мая

41. Терновая Татьяна Арсентьевна, 15.02.1958 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

42. Кирюта Владимир Григорьевич, 30.11.1948 г.р., Мариуполь, ул. Маршрутная

43. Аторвин Александр Федорович, 30.10.1956 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

44. Гончаров Владимир Григорьевич, 04.08.1960 г.р., Мариуполь, ул. 9 мая

45. Гавриелян Карен Леонидович, 20.03.1980 г.р., Мариуполь, ул. Октябрьская

46. Горгаева Наталья Петровна, 16.02.1954 г.р., Мариуполь, ул. Сталеварная

47. Иванова Оксана Александровна, 03.12.1983 г.р., Мариуполь, ул. Маршала Жукова

48. Устименко Валентина Николаевна, 20.10.1956 г.р., Мариуполь, ул. 9 мая

49. Купринов Алексей Сергеевич, 16.02.1966 г.р., Мариуполь, пер. Политаева

50. Чужикова Светлана Анатольевна, 18.03.1978 г.р., Мариуполь, пр. Ленинский

51. Борыло Эдуард Николаевич, 15.09.1965 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

52. Шиман Дмитрий Александрович, 18.02.1953 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

53. Гулек София Сергеевна, 30.05.1990 г.р., Мариуполь, ул. Ландшафтская

54. Вакуленко Елена Павловна, 20.09.1976 г.р., Мариуполь, ул. Политаева

55. Киричек Юрий Геннадьевич, 27.01.1961 г.р., Мариуполь, ул. Владимирская

56. Степченко Игорь Алексеевич, 29.04.1979 г.р., Мариуполь, ул. Сибиряка

57. Сергеева Татьяна Сергеевна, 05.09.1996 г.р., Мариуполь, ул. Равнинная

58. Ковальчук Виталий Владимирович, 18.11.1969 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

59. Пышкин Виктор Сергеевич, 30.08.1949 г.р., Мариуполь, ул. 9 мая

60. Калинский Степан Леонидович, 31.05.1985 г.р., Мариуполь, ул. Межевая

61. Капустина Людмила Алексеевна, 30.10.1958 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

62. Маханьков Сергей Александрович, 28.06.1988 г.р., Мариуполь, ул. Пейзажная

63. Евгеникова (Юдникова) Екатерина Григорьевна, 23.01.1982 г.р., Мариуполь, ул. Полтавская

64. Видюшенко Виталий Михайлович, 20.06.1983 г.р., Мариуполь, ул. Звездная

65. Косый Сергей Анатольевич, 22.08.1977 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

66. Пойда Екатерина Сергеевна, 105.03.1983 г.р., Мариуполь, ул. Азовстальская

67. Рошевский Виктор Михайлович, 23.06.1952 г.р.

68. Матяик Евгения Викторовна, 16.07.1956 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

Горбольница №5

69. Кузьменко Наталья Александровна, 1990 г.р., Мариуполь, ул. Маршала Жукова

70. Цыбанова Мария Ефимовна, 1975 г.р., Мариуполь, ул. М-Сибиряка

71. Тищенко Елена Александровна, 1961 г.р., с. Талаковка, ул. Суворова

72. Осичев Виктор Анатольевич, 1951 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

73. Евсеева Тамара Павловна, 1954 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

74. Борисов Михаил Афанасьевич, 1929 г.р., ул. Кузбасская

75. Резник Марина Олеговна 29.09.2002 г.р., ул. Таганрогская

76. Карталов Олег Викторович 08.09.1972 г.р., Мариуполь, ул. Карпинского

Горбольница №9

77. Флоринский Николай Алексеевич, 22.12.1960 г.р., Мариуполь, ул. Азовстальская

78. Балуева Ангелина Ивановна, 21.10.1961 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

79. Бурлаченко Татьяна Григорьевна, 18.02.1937 г.р., Мариуполь, ул. Пейзажная

80. Балаев Олег Евгеньевич, 09.11.1988 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

81. Кузнецова Марина Николаевна, 18.06.1979 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

БСМП

82. Копытцева Нина Михайловна, 11.12.1938 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

83. Павлова Лидия Антоновна, 15.03.1940 г.р., Мариуполь, ул. 9 мая

84. Иванова Елизавета Николаевна, 30.12.1954 г.р., Мариуполь, ул. Олимпийская

85. Иванов Максим Васильевич, 21.04.1982 г.р.Мариуполь, ул. Олимпийская

86. Сергеев Сергей Александрович, 12.03.1969 г.р. Мариуполь, ул. Равнинная

87. Зева Лидия Васильевна, 19.09.1958 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

88. Алигберов Асиф Романович, 30.06.1984 г.р., Мариуполь, ул. Гончарова

89. Купцова Ольга Александровна, 13.03.1954 г.р., Мариуполь, ул. Орджоникидзе

90. Гаврильченко Татьяна Викторовна, 09.11.1960 г.р., Мариуполь, ул. Шевченко

91. Торпалов Олег Викторович, 1972 г.р., Мариуполь, ул. Карпинского

92. Лактионов Виктор Иванович, 1954 г.р., Мариуполь, ул. Киевская

93. Болдышев Вячеслав Сергеевич, 1986 г.р., Мариуполь, пер. Рижский