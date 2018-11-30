Мэй о захвате украинских кораблей на море: типичное поведение РФ

Мэй намерена добиваться новых санкций в отношении России.

России следует освободить украинских моряков и суда Военно-морских Сил Украины.

Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, направляясь на саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Буэнос-Айресе, сообщает Deutsche Welle.

Она назвала позицию Москвы по инциденту в Керченском проливе "типичной моделью поведения России" и призвала к деэскалации.

"Лондон всегда находился в авангарде ЕС, призывая к санкциям в отношении России в связи с ее поведением", - подчеркнула Мэй.

По ее словам, Великобритания продолжит добиваться "соответствующих санкций" против Москвы.

Вчера президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что не станет встречаться с Путиным на полях саммита G20, так как РФ не отпустила пленных украинских моряков и не вернула Украине захваченные в Керченском проливе суда. В Кремле заявили, что если Трамп действительно отменил встречу, у Путина "будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

Сенат США официально принял резолюцию, которая осуждает агрессию России в Керченском проливе.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. По данным СБУ, также произошло боевое применение 2 ракет российским истребителем Су-30 и 2 ракет разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали после штурма российским спецназом в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).