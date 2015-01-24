С поля боя в Донецком аэропорту эвакуированы еще шесть раненых бойцов
12:00, 24 января 2015Политика
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«Закончили операцию по эвакуации раненых с поля боя в районе ДАП бойцов славной 93-й ОМБр. Шесть бойцов доставлены в госпиталь. Спасибо за помощь всем» кто принял участие», - написал в Facebook советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик
REUTERS
С поля боя в районе Донецкого аэропорта эвакуированы еще шесть раненых бойцов.
Об этом в Facebook сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик.
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«Закончили операцию по эвакуации раненых с поля боя в районе ДАП бойцов славной 93-й ОМБр. Шесть бойцов доставлены в госпиталь. Спасибо за помощь всем, кто принял участие», - написал Будик.
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