Возле Донецкого аэропорта идут бои, военные наносят артудары по боевикам - штаб

Возле Донецкого аэропорта продолжаются ожесточенные бои, боевики несут многочисленные потери.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Украинские военные, занимая выгодные рубежи, удерживают свои позиции, одновременно нанося артиллерийские удары по нападающим и их огневым средствам. Под огнем артиллерии и реактивных систем боевиков также находятся населенные пункты возле аэропорта. Утром обстрелам из РСЗО «Град» был подвергнут населенный пункт Тоненькое. Позже обстрелам подверглись украинские опорные пункты возле Авдеевки, Верхнеторецкого, Марьинки и Опытного. В районе Верхнеторецкого боевики несколько раз предпринимали безуспешные попытки штурма. Благодаря умелому маневру украинских военных боевики несут многочисленные потери", - подчеркнули в пресс-центре.

Кроме того сообщается, что в районе 29 и 31 блокпоста, возле населенных пунктов Крымское и Нижнее, боевики утром произвели обстрел позиций украинских военных из артиллерии и «Градов». "Затем, около 10.00, противник применил танки, завязалась танковая дуэль. В результате грамотных действий наших танкистов противник отошел. Во второй половине дня здесь наблюдалось относительное затишье", - добавили в пресс-центре.

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При этом отмечается, что на Мариупольском направлении боевики особой активности не проявляли. "С 10.00 до 11.00 они из стрелкового оружия и минометов трижды обстреляли наши позиции возле Николаевки, а через час – также трижды открыли огонь по Чермалыку. Ответным огнем украинские военные вынудили боевиков прекратить обстрел", - сообщили в штабе АТО.

Также отмечено, что "вновь зафиксировано открытие огня террористами по мирным гражданам. Обстрелу из артиллерии подвергся н.п. Гранитное, также огню из РСЗО «Град» был подвергнут Авдеевский коксохимический комбинат. Также боевики продолжают применять тактику обстрела пропускных пунктов через линию столкновения".