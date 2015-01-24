Ситуация в Дебальцево усложняется - пропал свет, люди массово бегут из города

Боевики усиленно обстреливают как Дебальцево и позиции ВСУ, так и трассу, которая соединяет город с остальной контролируемой правительством территорией.

"Наша передняя линия обороны - она круглосуточно под обстрелом", - признает командир роты батальона особого назначения "Львов" Руслан Дребот, передает ТСН.

Отмечается, что боевики перебросили в район батальйонно-тактическую группу. Ее составляют профессиональные российские солдаты вместе с местными боевиками.

По данным аналитиков "Информационного сопротивления", в распоряжении этой БТГ есть до 12 танков, 25 боевых бронемобилей и ствольная артиллерия.

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В Дебальцево люди боятся выходить на улицы. Большинство жителей выехали. Те, кто остался, скрываются в подвалах, бомбоубежищах и укрытиях.

Людно только в городском отделении милиции. Там правоохранители оформляют удостоверения, которые позволяют миновать украинские блокпосты и выехать из зоны АТО.

В городе нет света - оно исчезло после очередного обстрела.

Из-за ситуации в городе Россия намерена в ближайшее время эвакуировать из Дебальцево своих военных, которые работают совместно с украинскими в центре контроля за прекращением огня. Об этом заявили в ОБСЕ. Россияне переместятся в Соледар. Интересно, что украинские военные, которые работают в этом центре вместе с россиянами, останутся в Дебальцево.