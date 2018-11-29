Министр экономики Германии: керченский кризис и «Северный поток-2» - это два разных вопроса

Так же министр ничего не сообщил относительно возможности усиления санкций против России.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал Россию немедленно освободить украинских моряков, захваченных ФСБ в Керченском проливе.

Об этом сообщает украинская редакция Deutsche Welle, ссылаясь на Reuters.

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По словам Альтмайера, Берлин должен настаивать, чтобы "после этого инцидента в Азовском море, Россия освободила военные суда и их команды и вернулась к нормальным переговорам".

В то же время министр отверг мнение о том, что поддержка Германией проекта "Северный поток-2", подрывает ее усилия в урегулировании конфликта и деэскалации напряжения между Украиной и Россией. "Это два разных вопроса", - заявил Альтмайер.

Так же министр экономики Германии ничего не сообщил относительно возможности усиления санкций против России.

Германия, как напоминается, неоднократно заверяла, что проект "Северного потока-2" имеет чисто экономический характер.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.