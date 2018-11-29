Германия отказалась отправить военные корабли в Черное море

"Отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется", поскольку Германия добивается "от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации".

Правительство ФРГ отклонило призыв украинского посла усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море.

Об этом заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, передает DW. По его словам, "в настоящее время самое главное - сдержанность и диалог". В свою очередь, представитель немецкого МИД отметил, что "отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется", поскольку Германия добивается "от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации".

Как добавил, представитель МИД ФРГ, правительство Германии не определилось в вопросе новых санкций в отношении России.

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По его словам, дебаты о введении подобных штрафных мер в связи с керченским кризисом являются "несколько поспешными", а "санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности".

Зайберт, в свою очередь, указал, что введение новых санкций против Кремля возможно лишь при одобрении их всеми странами ЕС. Для этого сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в Евросоюзе.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, НАТО может отправить несколько кораблей в Черное море для поддержки Украины, ибо это цель глобальной безопасности.