"Я вас не понимаю": капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика

Капитан захваченного Россией украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, которого "суд" в Крыму арестовал на два месяца, заявил, что не признает себя виновным.

Капитан захваченного Россией в районе Керченского пролива украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук в "Киевском райсуде Симферополя", который избирал ему меру пресечения в деле о нарушении границы РФ, воспользовался правом на переводчика.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил его адвокат Эдем Семедляев, передает "Гордон".

"Все было, как под копирку, всех 24 моряков. Ему тоже избрали меру пресечения на два месяца, до 25 января 2019 года. Он воспользовался правом на переводчика, заявил, что не полностью понимает, ему предоставили переводчика с русского на украинский и с украинского на русский. Также он в суде заявил, что не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе и в судах", – сказал он.

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По словам адвоката, его подзащитного 27 ноября содержали в изоляторе временного содержания в городе Белогорск.

"Мы общались, но недолго – несколько минут. Согласовали позицию по делу, согласовали, что данное решение будем обжаловать. Подробности я не смог выяснить", – отметил Семедляев.

Как сообщалось, в Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков на 2 месяца.