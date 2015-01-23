Forbes: Между Россией и Украиной война

Москва не признает этого, но Россия ведет войну с Украиной, пишет Дуг Шон в своей статье, которая называется «Между Россией и Украиной война», опубликованной на сайте Forbes.com.

Сложно сделать какой-либо другой вывод из сообщений о том, что российские регулярные войска вошли на территорию восточной Украины и атакуют украинские военные подразделения, в то время как в течение этой недели происходила эскалация конфликта.

Новые отчеты указывают на то, что в результате минометного обстрела в Донецке погибло восемь человек, и произошло это через несколько часов после того как министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции договорились о «буферной зоне» для деэскалации конфликта.

Все это время Россия продолжает настаивать на том, что сепаратистские силы в Донецкой и Луганской областях не зависят от России и не получают от нее военную поддержку. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк четко объяснил, почему это утверждение абсурдно: «Танки, установки «Град», ракетные комплексы «Бук» и «Смерч», системы радиоэлектронной разведки не продаются на рынках Донецка. Они есть только у российской армии и Министерства обороны».

Ракетный комплекс «БУК», о котором упомянул Яценюк, это пусковая установка, с помощью которой над Украиной был сбит самолет Малазийских авиалиний в июле прошлого года, в результате чего погибло 298 невинных мирных граждан.

До этого времени Россия помогала сепаратистам, в основном, современной военной техникой и нерегулярными формированиями, которые консультировали местных повстанцев и оказывали им помощь.

Но сейчас поступают сообщения о том, что Россия отправила два батальона регулярных войск на территорию Украины, и еще три батальона мотопехоты и одна артиллерийская дивизия в пути.

Это приблизительно тысяча российских солдат.

Россия может продолжать делать вид, что ей ничего об этом неизвестно, но сейчас происходит самая опасная, глубоко безответственная эскалация насилия и напряженности в Украине с тех пор как в сентябре было подписано соглашение о перемирии, которое практически не соблюдалось.

Российская экономика разрушена, изоляция страны от западного мира увеличивается, и Путин, похоже, решил погубить Украину вместе с Россией.

У нас есть моральное обязательство, не говоря уже о значительных политических интересах, которые поставлены на карту, и мы не должны допустить, чтобы это произошло. Мы также должны сделать все необходимое, чтобы позволить Украине выбирать свой собственный курс на успешное, мирное развитие процветающего, целого и независимого государства.

Как я уже писал и говорил прежде, западные лидеры должны продолжать выступать единым и бескомпромиссным фронтом, когда речь идет о неприкрытой агрессии России и вопиющем пренебрежении международным правом в Украине.

Действующий санкционный режим должен строго соблюдаться, и санкционный список чиновников должен регулярно обновляться, чтобы отображать причастность российской правящей элиты к сохранению конфликта в Украине.

Некоторые западные лидеры, в том числе президент Франции Франсуа Олланд, предложили ослабить санкции в отношении России, если российские власти согласятся участвовать в конструктивных переговорах. Олланду и тем, кто разделяет его взгляды, следует напомнить о том, что российские власти несколько раз уже соглашались сесть за стол переговоров, но достигнутые соглашения практически не влияли на ситуацию в Украине.

Само собой разумеется, что сейчас ни один компетентный западный лидер не должен верить словам хитрого Владимира Путина.

Продвижение российских войск на территорию Украины говорит о том, что Кремль заинтересован в этом конфликте и в погоне за победой готов выделять значительные ресурсы, не говоря уже о готовности идти на огромный риск.

США и Запад должны быть не менее заинтересованы в достижении мира и защищать суверенитет и международные нормы, не позволяя России достигать ее целей в Украине.

Отправляя регулярные подразделения российской армии в Украину, Путин показывает, что он понимает, насколько важна эта борьба.

Мы должны задать вопрос: а наши лидеры тоже это понимают?