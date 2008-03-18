Добкину и Кернесу светит от 7 до 12 лет?

Следователями Службы безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту растраты государственных средств в результате злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правонарушения были выявлены в ходе плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Харьковского городского совета, который проводился Контрольно-ревизионным управлением в Харьковской области.

Службой безопасности Украины на сегодня установлены факты незаконных расходов бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. В целом указанная ревизия выявила в деятельности Харьковского горсовета различного рода нарушений на сумму 2,4 млн. грн.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах – УНИАН) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 7 до 12 лет.

Дело расследуется Харьковским УСБУ под надзором Генеральной прокуратуры Украины и находится на контроле Центрального аппарата СБУ.

Служба безопасности Украины выражает надежду, что и сотрудники горсовета, и его руководство будут способствовать расследованию и возвращению общине города всех незаконно присвоенных бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, в понедельник на пресс-конференции секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС заявил, что ему стало известно о подготовке «широкомасштабной провокации», которую должно провести Управление СБУ в Харьковской области во главе с начальником Андреем МУХАТАЕВЫМ «по отношению к Харьковскому городскому председателю, членам исполнительного комитета, городскому совету и в целом органам местного самоуправления».

Сегодня утром к Харьковскому горсовету прибыла группа сотрудников УСБУ во главе с начальником следственного отдела для проведения выемки документов у руководства Харькова в рамках расследования уголовного дела по факту незаконной растраты средств в особо крупных размерах, в которой обвиняются представители городской власти Харькова.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, Г.КЕРНЕС отказывается подписывать постановление об изъятии документов в его кабинете, которую ему пытаются вручить работники Управления СБУ в Харьковской области.