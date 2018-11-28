Германия и Франция против введения новых антироссийских санкций – СМИ

Обе страны хотят "продолжать свои дипломатические усилия" и рассматривают в этом контексте привлечение ОБСЕ в конфликт на Азовском море.

Франция и Германия не поддерживают введение новых санкций против РФ на фоне захвата российской стороной судов ВМС Украины в Керченском проливе.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на немецкое издание Die Welt.

По данным источников издания в дипломатических кругах ЕС, на закрытом заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе во вторник дипломаты Франции и Германии заявили, что сейчас важно принять меры для укрепления доверия". В Берлине и Париже считают, что санкции не являются частью этих мероприятий.

Вместо этого Франция и Германия хотят "продолжать свои дипломатические усилия" и рассматривают в этом контексте привлечение ОБСЕ в конфликт на Азовском море.

Ранее журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что сегодня должна появиться декларация ЕС относительно ситуации в Азовском море, и конкретных призывов к новым санкциям против России в ней нет.

Напомним, 25 ноября российская сторона совершила нападение на судна ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. В российском плену удерживаются 24 украинских моряка, более половины из них уже арестовали на два месяца.