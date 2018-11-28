Сегодня должна выйти декларация ЕС по Азовскому морю, конкретных призывов к санкциям в ней нет – журналист

25 ноября Россия осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир.

Сегодня должна появится декларация ЕС по ситуации в Азовском море, конкретных призывов к новым санкциям против России в ней нет.

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Об этом в Twitter заявил брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Декларация ЕС28 (28 стран Евросоюза – ред.) должна появиться сегодня. Конкретных призывов к санкциям нет, и вероятно, ни слова об осуждении», - указал он.

Накануне Йозвяк сообщал, что страны ЕС работают над совместным заявлением по поводу захвата россиянами украинских катеров и их экипажей в районе Керченского пролива.

По его словам, примерно 6-7 стран ЕС рассматривают введение новых санкций против России.

Напомним, 25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.