Der Spiegel: Сказка о всемогущих немцах

Германия диктует свою волю всей Европе: под таким впечатлением на выходных в Греции будут выбирать новый парламент. Но Германия не всесильна - это показывает недавнее решение ЕЦБ.

Об этом пишет Давид Бёкинг в статье под названием «Сказка о всемогущих немцах», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Когда греки в воскресенье пойдут на выборы, они также будут выбирать одно из двух популярных объяснений их продолжающегося в течение пяти лет кризиса. В стране так плохи дела, потому что она жила не по средствам и по-прежнему слишком мало экономит? Или к бедности ее привели иностранные силы - во главе с Германией, которая диктует свою политику всей Европе?

Среднестатистический грек с начала кризиса потерял примерно одну треть своей реальной зарплаты - если он не принадлежит к той четверти населения, которая лишилась работы. К этим людям нельзя больше обращаться с призывами к экономии. Ответственность за по-прежнему плохую ситуацию лежит на представителях политики и бизнеса, которые часто подозрительным образом связаны. Если союз левых «Сириза» теперь и победит, то благодаря обещанию покончить с этим.

«Сириза» обязана своим подъемом также и все более популярному объяснению, согласно которому Германия с помощью политики жесткой экономии подчиняет своим собственным интересам Южную Европу. Это нонсенс, несмотря на бесспорно сильное влияние федерального правительства. Одно из лучших доказательств – огромные покупки облигаций, о которых в четверг объявил Европейский центральный банк (ЕЦБ). Если бы в Европе все действительно происходило только по воле Германии, этой программы никогда бы не было.

Своими покупками ЕЦБ хочет предотвратить дефляционную спираль (длительное падение цен). В 2014 году ни одну страну это не коснулось так сильно, как Грецию, в Португалии, Испания и на Кипре также дело дошло до дефляции. В Германии, однако, цены умеренно выросли. В запланированном ЕЦБ укреплении экономики компании в Германии нуждаются гораздо меньше, чем в южной Европе.

Хотя Германии эта программа тоже выгодна, она сделает экспорт значительно более дешевым. Тем не менее, в стране преобладает критика связанных с этим долгосрочных рисков, таких как формирование новых ценовых «пузырей». Могло ли это удержать ЕЦБ от такого шага? Конечно, нет. Немецкие политики уважают независимость учреждения, которое учитывает не только интересы Германии, даже если оно и было создано по образцу Федерального банка.

Солидарность, хотя и скрепя сердце

Правда, это солидарность скрепя сердце. Но Германия связана с судьбой Греции не только облигационной программой. Наконец, большая часть греческого долга в настоящее время взята из европейского фонда спасения, по подсчетам только на Германию приходятся 65 млрд евро. Если «Сириза» снова захочет осуществить списание долговых обязательств, то это затронет непосредственно немецких налогоплательщиков.

Несмотря на все споры по поводу политики жесткой экономии, Греция до сих пор полагается на обязательства по оказанию помощи от всей Европы. Около двух лет назад, глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что будет сделано все необходимое, чтобы спасти евро. Программа покупки облигаций – выполнение этого обещания. Остается надеяться, что будущее греческое правительство по-прежнему будет соблюдать предыдущие соглашения.